Массовые расстрелы на смену серийным убийствам: куда исчезают маньяки в США

Соединенные Штаты известны как страна, породившая наибольшее количество серийных убийц. Однако в последние годы количество действующих маньяков там резко сократилось. Действительно ли серийные убийцы в США «вымирают» — или их деятельность приобретает новые формы и ускользает от официальной статистики?

Историк Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает о том, что происходит с серийными убийствами на территории США.

Серийные убийцы в США

С тех пор, как понятие «серийного убийцы» было определено официально, в США было зарегистрировано больше всего подобных случаев. Американские СМИ очень активно изучают любые подобные случаи, что делает Штаты наиболее удобным государством для отслеживания такой статистики и изучения всей проблемы.

Подавляющее большинство серийных убийц в США были белыми мужчинами. Согласно статистике, эта к числу белых американцев относятся 73% серийных убийц. Афроамериканская община дала 22%. А вот на долю латиноамериканского и азиатоамериканского сообщества приходится лишь около 3% и 1% соответственно.

/ Федеральное агентство новостей

Серийные убийцы-женщины более редки и составляют лишь 15-16% от общего числа маньяков. Феминизм в эту сферу еще не пришел.

Мотивом для серийных убийц обычно является психологическое удовлетворение, зачастую связанное с сексуальным контактом с жертвой. Но некоторые маньяки совершают преступления с целью получения материальной выгоды. Именно таким был Генри Говард Холмс — первый официально зарегистрированный американский серийный убийца. Он убивал людей из прагматических соображений — ради получения страховок за их жизни.

Маньяк построил в Чикаго странный дом, известный как «Замок убийств» Холмса. Это примечательное здание, которое могло бы привлечь туристов, сейчас не существует, но Чикаго и без него сохраняет мрачную репутацию.

А вот Герберт Маллин убил в Калифорнии 13 человек по приказу «голосов» в собственной голове — чтобы предотвратить якобы грозящее штату страшное землетрясение. Но соотечественники не оценили поступка — и «спаситель» Золотого штата отбывает пожизненное заключение с 1973 года.

Маньяки различаются не только по мотивам, но и по методам. Особую опасность представляют «организованные», расчетливые, убийцы. У них есть четкий план действий, и при необходимости они могут отложить его исполнение. Совершив преступление, тщательно скрывают улики. Внешне они выглядят как нормальные люди.

Полная им противоположность — это импульсивные убийцы. Они могут убить «первого встречного» и совершено не думают об уликах. Как правило, это люди с выраженными психическими отклонениями.

Маньяки как исчезающий вид?

Многие заметили, что последние несколько десятилетий из домов почти исчезли тараканы. Причина этого точно неизвестна: повлияли ли тут яды, сотовая связь — или же просто они переселились в наши головы. Каким-то образом схожая судьба постигла и серийных убийц в США.

Согласно данным Рэдфордского университета и Флоридского университета побережья Мексиканского залива, в 1987 году в Соединенных Штатах действовали 198 серийных убийц. В 2015 их было только 43, а в 2019 году осталось лишь два.

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Серийное убийство определяется как «незаконное убийство двух или более жертв одним и тем же преступником в отдельных случаях». Количество серийных убийств в Штатах резко выросло в 1980-е годы и с тех пор продолжает снижаться.

В чем же причина? Есть несколько точек зрения. Так, в США повысился уровень судебной медицины — анализ ДНК позволяет быстрее вычислять маньяка. Длительные сроки заключения и небольшие шансы на условно-досрочное освобождение не дают убийце выйти на волю и вернуться к охоте.

Кроме того, общество стало более безопасным. Люди перестали путешествовать автостопом, везде установлено много видеокамер, а мобильные телефоны стали хорошим средством связи в чрезвычайных ситуациях.

Согласно другой теории, серийные убийцы не исчезли, а трансформировались в «массовых стрелков».

Кто под подозрением?

В США ежегодно совершается примерно 15 тысяч убийств, из них раскрывается около 60%. Предполагают, что часть нераскрытых преступлений может быть делом рук серийных убийц, но эксперты не могут придти к консенсусу, сколько именно. В ФБР полагают, что на долю маньяков приходится менее процента всех убийств.

Томас Харгроув, основатель некоммерческой организации Murder Accountability Project, которая занимается сбором данных об убийствах, считает, что по крайней мере 2% убийств совершаются серийными маньяками — и сейчас в США действуют около двух тысяч неопознанных серийных убийц. Майкл Арнтфилд, полицейский на пенсии и автор ряда книг о серийных убийствах, согласен с тем, что оценки ФБР неверны. По его мнению, число активных серийных убийц в Соединенных Штатах составляет примерно 3000-4000 человек.

inforeactor.ru / Жирнова Елена

Серийные убийцы тоже учатся выживать в агрессивной среде. И они научились скрывать улики. По версии ФБР, «если есть такая вещь, как идеальная профессия для серийного убийцы, то это вполне может быть водитель-дальнобойщик».

В своей книге «Об убийстве простым языком» Артнфильд приходит к выводу, что к дальнобойщикам следует добавить полицейских, военнослужащих, работников лесного хозяйства, носильщиков отелей и управляющих складами.

История в Форт-Худ (штат Техас), где за последние годы были убиты, совершили самоубийство либо погибли в несчастных случаях десятки военнослужащих Армии США, на первый взгляд подтверждает это. Однако расследование показало, что гибель военнослужащих оказалась связанной с дедовщиной, сексуальными домогательствами и формально под определение серийных убийств не подходит.

Охотники на проституток

Кто же из серийных убийц действует на территории США сейчас?

Прежде всего, это «Чикагский душитель». Предположительно, с 2001 года он совершил как минимум 55 убийств девушек и женщин — в основном афроамериканок и в основном связанных с работой в сфере секс-услуг.

Все эти убийства объединили в серию лишь в 2018 году. Однако и позже, в 2019, представители Департамента полиции Чикаго не исключали, что в городе работает несколько «серийных убийц», а не один.

/ Федеральное агентство новостей

Еще недавно на женщин маньяки охотились и в других штатах. Так, Убийца из Дейтона-Бич застрелил четырех женщин в этом городе Флориды в период с 2005 по 2007 годы. Считается, что он причастен к убийствам еще трех женщин в 2015-2016 годах.

И если маньяк может вернуться на охотничью тропу после перерыва в десяток лет, стоит обратить внимание на недавние серии, «герои» которых так и остались неизвестными.

Так, на счету серийного убийцы из Лонг-Айленда не менее десяти девушек, убитых в период с 1996 по 2011 год. Четверых из них опознали как проституток. Полиция Нью-Йорка также допускала, что в городе одновременно действуют два серийных убийцы.

Не исключено, что один из них — тот же человек, что и «Душитель из Истбаунда». Он несет ответственность за убийство четырех девушек в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), совершённых осенью 2006 года. Все они имели отношение к секс-индустрии.

The lives of these poor women were cut short by a serial killer; who could it be? Checkout this week’s episode of Who Killed...?. The conclusion to the Eastbound Strangler series is now available wherever you get your podcasts https://t.co/SPHBZJQHUA #truecrime #unsolved #murder pic.twitter.com/jtBK51JLXI — Bill Huffman (@billhuffman3) March 23, 2021

Точно неизвестно, сколько охотников на проституток было в районе «Большого Яблока». И сколько тел девушек, приехавших туда, еще не обнаружено.

Впрочем, «целевой группой» серийных убийц являются не только «жрицы любви». Так, в США в 80-е и начале 90-х годов действовал неизвестный Душитель с автомагистрали I-70 (I-70 Strangler), который целенаправленно убивал гомосексуалистов.

Головоломки

Есть целый ряд серийных убийц, которые тихо сошли со сцены, оставшись неизвестными. Например, таким был маньяк, изнасиловавший и убивший трех девочек в начале 1970-х годов в штате Нью-Йорк. Дело известно как «Алфавитные убийства», потому что имена и фамилии жертв, а также городов, где они погибли, начинались с одинаковых букв. Примечательно, что «алфавитный убийца» охотился на них с кошкой (на телах была найдена ее шерсть).

Поиск маньяков — это ребус, который полиция не всегда может быстро разгадать. Убийства далеко не сразу легко объединяются в серию. Так, например, неизвестный «Денверский убийца проституток» убил как минимум 17 женщин в районе города Денвер (штат Колорадо) с 1975 по 1995 годы. Но эти убийства объединили в одно дело лишь в 2008 году. До того момента считалось, что это — дело рук различных преступников.

Невские Новости / Кристина Мурашова

Кроме того, зачастую жертвы могут исчезать бесследно — и на поиски их уходит много времени. А какие-то погибшие, наоборот, не могут быть сразу опознаны. Так, жертва Генри Лукаса, известная как «Оранжевые носки», была идентифицирована только спустя 40 лет после убийства. А имя убитой в Огайо в 1980 году женщины, известной как «девушка в оленьей коже», выяснили только 37 лет спустя, в 2017 году.

Вероятно, что она, как и многие другие женщины, стали жертвами американского серийного убийцы (известного как «Доктор Нет»), который охотился в Огайо с 1981 по 1990 год. Этот неустановленный преступник, возможно, несет ответственность и за ряд убийств на территории соседних штатов.

Полицейские методы

За время расследований убийств, совершенных маньяками, неоднократно арестовывали и осуждали не тех людей. Одной из жертв серийного убийцы Сэмюэля Литтла стала Дороти Гибсон, которую он задушил в Майами в 1977 году. За это убийство был осужден умственно отсталый Джерри Фрэнк Таунсенд, который провел в заключении почти 22 года. Таунсенд был освобожден лишь в 2001 году после того как ДНК-экспертиза доказала его невиновность.

Это — далеко не единственный пример судебной ошибки, которая сопровождала розыск серийных убийц в США. С начала 70-х годов на так называемых «Техасских полях смерти» были обнаружены останки свыше 30 женщин. В 1972 году Майкл Ллойд Селф в ходе длительного допроса признался в совершении убийств двух из них. В дальнейшем он отказался от своих признаний, заявив, что те были выбиты под пытками (его, в частности, душили про помощи одетого на голову пакета). Тем не менее Майкл Селф получил пожизненное заключение.

Global Look Press / Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Через три года, в 1976 году, начальник этого полицейского участка Дон Моррис и его заместитель Томми Дил были арестованы и осуждены на длительные сроки за различные преступления — в том числе за применение пыток. Но Майклу Селфу так и не удалось добиться пересмотра приговора. Он умер в тюрьме в декабре 2000 года. И лишь после его смерти американское правосудие признало, что он был скорее всего осужден ошибочно.

А серийный убийца, охотившийся на девушек в Техасе с 1971 по 2006 годы, так и не был пойман и осужден.

Другой вопиющий пример связан с поиском «мясника со Скид Роу». Так называют убийцу, действовавшего в Лос-Анджелесе в 1978-79 годах, в районе Скид Роу («ночлежка, притон»), где проживали маргиналы. По подозрению был арестован Бобби Джо Максвелл. В 1984 году его приговорили к пожизненному заключению за два убийства, чему способствовали показания его сокамерника.

Как выяснилось позже, этот заключенный был полицейским осведомителем и лжесвидетелем. В течение трех десятилетий Максвелл добивался пересмотра приговора. В 2017 году он пережил инсульт и впал в кому — а в 2018-м суд признал его осуждение и 39-летнее заключение «судебной ошибкой». Максвелл умер в 2019 году, не придя в сознание и не узнав о том, что его оправдали.

/ Федеральное агентство новостей

Кто же «самый-самый»?

СМИ время от времени публикуют «рейтинги» серийных убийц — однако при их составлении неизбежно сталкиваются с проблемой определения количества жертв. Есть доказанные убийства — и есть возможные убийства, в которых нередко официально или неофициально признается преступник. И разница может быть очень большой.

В настоящий момент на титул «Маньяка номер 1» в мире претендует колумбиец Луис Альфредо Гаравито Кубильос, известный как La Bestia («Зверь»). В 1999 году он был признан виновным в изнасиловании и убийстве 138 мальчиков в Колумбии и приговорен к 30 годам тюремного заключения. Однако общее число его жертв может превышать три сотни.

За сотрудничество со следствием срок ему сокращен до 22 лет — и уже довольно скоро убийца должен выйти на свободу.

3. Pedro Lopez



Pedro Alonzo Lopez was born October 8, 1948 in Santa Isabel, Colombia. He suffered a traumatic childhood when his mother, a prostitute, threw him out at the age of eight and ended up alone in Bogotá. This is when he fell victim of sexual assult and was molested. pic.twitter.com/ZqVwlx4qIn — @moneybagisa on ig (@moneybagisa) April 5, 2020

На это место на пьедестале у «Зверя» есть соперник, также колумбиец Педро Алонсо Лопес, известный как «Монстр Анд». Его «карьера» началась с того, что он жестоко наказал педофилов, измывавшихся над ним в детстве. В дальнейшем охотился на людей не только в Колумбии, но также в соседних странах. «Монстр» был признан виновным в убийстве 110 девушек в Эквадоре. Они ему нравились больше остальных, так как, по его словам, «более мягкие, доверчивые и невинные». Общее количество его жертв в Эквадоре, Перу и Колумбии, вероятно, составляет около 350 человек.

За 110 убийств «Монстр» получил в Эквадоре 16 лет тюрьмы. Он отсидел 14 из них и был передан в Колумбию, где его поместили психиатрическую больницу. И тут серийный убийца скрылся. Местонахождение Педро Алонсо по состоянию на 2021 год неизвестно.

«Врачи-убийцы»

Существует категория маньяков, чьи преступления не столь резонансы, однако на их «счету» может оказаться множество жертв. Это — «врачи-убийцы», которые истребляют своих пациентов со знанием дела. В силу этого многие убитые ими люди не числятся как жертвы.

В этой группе на первое место претендует британец Гарольд Шипман, скончавшийся в 2004 году. Он был признан виновным в убийстве 15 пациентов и приговорен к пожизненному заключению. По оценкам полиции, общее количество его жертв оставляет не менее 250 человек. Сам же доктор признался своему сокамернику в убийстве 508 пациентов. В тюрьме Шипман повесился накануне своего 58-летия.

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Были свои «ангелы смерти» и в США. Наиболее известен среди них Дональд Харви, который убивал «неизлечимо больных» пациентов в больнице. У него была масса методов: использовал яды, отключал аппарат искусственной вентиляции легких, заражал больных гепатитом. За убийство 37 человек он получил несколько пожизненных сроков — а позже взял на себя ответственность за убийство еще 18 человек.

Среди его жертв были не только пациенты. Так, он заподозрил в неверности и отравил мышьяком своего любовника Карла Хувелера. Затем таким же образом убил и его отца. Точное количество жертв Харви неизвестно, и может превышать 80 человек. «Ангел смерти» скончался после избиения в тюрьме.

Американские антигерои

В Соединенных Штатах на первое место по количеству жертв претендует недавно умерший афроамериканский серийный маньяк Сэмюэл Литтл. В 2018-2020 годах он признался в убийстве 93 женщин на территории 14 штатов. Большинство из них он задушил. ФБР в ходе расследования удалось подтвердить его причастность к убийствам как минимум 50 женщин.

Его славу оспаривает Генри Ли Лукас. Он путешествовал по США вместе с Отисом Тулом и его юной племянницей Фридой Бекки. Они насиловали, убивали и поедали тех, кто попадался им на пути. В этом треугольнике бушевали бурные страсти — первоначально Лукас и Тул были партнерами, но затем Лукас с Фридой стали любовниками и сбежали от Тула. Позже Фрида, которая устала от такой жизни, захотела вернуться в колонию для несовершеннолетних, но Лукас убил ее.

6.- Henry Lee Lucas y Ottis Toole pic.twitter.com/9Gx5jU5gqr — La Cejas Peludas (@AndyMuinhos) February 14, 2020

На фоне таких персонажей из реальной жизни кинематографический «символ зла» доктор Ганнибал Лектер выглядит просто интеллигентом с небольшим причудами.

В ходе следствия Лукас признался в огромном количестве убийств. По его признательным показаниям было закрыто около 200 дел. Однако полицию за это раскритиковали — с помощью показаний Лукаса уголовные дела закрывали с легкостью даже без достаточного количества улик.

Доказали лишь 11 убийств. Этого было достаточно, чтобы в 1998 году Лукас был приговорен к смертной казни, которую губернатор Техаса Джордж Буш — младший заменил на пожизненное заключение. В тюрьме людоед скончался от сердечного приступа.

Остается в точности неизвестным, имел ли отношение Лукас к этим двум сотням убийств — или полиция решила с его помощью проблему с массой нераскрытых дел. И если это так, то в тени его славы остались еще несколько маньяков.

Так что же происходит в США с серийными убийствами сейчас? Однозначного вывода пока сделать нельзя. С одной стороны, серийные убийства «медийны». И, видимо, они привлекали непропорционально много внимания и прессы, и Голливуда.

С другой — это явление в последние годы, по официальной точке зрения, явно сходит на нет. При этом каждый год в США происходит несколько тысяч убийств, остающихся нераскрытыми. За ними могут стоять в том числе и маньяки.

Не исключено, что в той волне насилия, которое сейчас захлестывает американские города в уикенды, полиция позже увидит какие-то «новые серии». Однако на это могут уйти годы.