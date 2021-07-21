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Лавров: Россия намерена твердо противостоять давлению со стороны США

  /   Обновлено: 21 июля 2021 14:35
Политика
Лавров: Россия намерена твердо противостоять давлению со стороны США
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 21 июля. Россия готова уверенно противодействовать системному давлению Соединенных Штатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Америка за последние годы вызвала беспрецедентное обострение отношений с российской стороной, уверен руководитель ведомства. Москва намерена противостоять давлению Вашингтона, сообщил Сергей Лавров.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов оценил политику Вашингтона в адрес проекта «Северный поток — 2». По его мнению, история с трубопроводом демонстрирует нечестную конкуренцию Соединенных Штатов.

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Все новости / Политика / Лавров: Россия намерена твердо противостоять давлению со стороны США
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