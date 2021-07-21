Лавров: Россия намерена твердо противостоять давлению со стороны США

Москва, 21 июля. Россия готова уверенно противодействовать системному давлению Соединенных Штатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Америка за последние годы вызвала беспрецедентное обострение отношений с российской стороной, уверен руководитель ведомства. Москва намерена противостоять давлению Вашингтона, сообщил Сергей Лавров.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов оценил политику Вашингтона в адрес проекта «Северный поток — 2». По его мнению, история с трубопроводом демонстрирует нечестную конкуренцию Соединенных Штатов.