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Британия намерена отказаться от от дефектных американских бронемашин Ajax
Армия
Британия намерена отказаться от от дефектных американских бронемашин Ajax
wikipedia.org  /  Stuart Hill/MOD / OGL v1.0

Лондон, 21 июля. ВС британии могут полностью отказаться от использования американских БТР Ajax, заявил замглавы минобороны Великобритании Джереми Куин.

Эксплуатация бронемашин от американского предприятия General Dynamics связана с рядом трудностей. Новые правила не позволяют им разгоняться выше 32 км/ч без риска для экипажа. Медкомиссия обнаружила у военнослужащих после езды на БТР отеки суставов и постоянный шум в ушах. Проблемы связывают с постоянной вибрацией Ajax, что вдобавок не позволяет им вести огонь на ходу.

«Я бы описал Ajax как программу, сопряженную с большим количеством трудностей», — уточнил Куин.

Если эти дефекты не будут исправлены, то Лондон может полностью отказаться от применения этих бронемашин, заметил он. Стоимость контракта на поставку неисправных БТР составила 5 миллиардов долларов.

Пользователь Сети ранее рассекретил часть технической документации о британском танке Challenger 2 на форуме игры War Thunder. Также секретные приказы эсминцу Королевских ВМС HMS Defender были найдены на автобусной остановке в графстве Кент, передает «Царьград».

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сша британия бронемашины
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