Британия намерена отказаться от от дефектных американских бронемашин Ajax

Лондон, 21 июля. ВС британии могут полностью отказаться от использования американских БТР Ajax, заявил замглавы минобороны Великобритании Джереми Куин.

Эксплуатация бронемашин от американского предприятия General Dynamics связана с рядом трудностей. Новые правила не позволяют им разгоняться выше 32 км/ч без риска для экипажа. Медкомиссия обнаружила у военнослужащих после езды на БТР отеки суставов и постоянный шум в ушах. Проблемы связывают с постоянной вибрацией Ajax, что вдобавок не позволяет им вести огонь на ходу.

«Я бы описал Ajax как программу, сопряженную с большим количеством трудностей», — уточнил Куин.

Если эти дефекты не будут исправлены, то Лондон может полностью отказаться от применения этих бронемашин, заметил он. Стоимость контракта на поставку неисправных БТР составила 5 миллиардов долларов.

Пользователь Сети ранее рассекретил часть технической документации о британском танке Challenger 2 на форуме игры War Thunder. Также секретные приказы эсминцу Королевских ВМС HMS Defender были найдены на автобусной остановке в графстве Кент, передает «Царьград».