В Госдуме РФ оценили информацию о признании «казанского стрелка» невменяемым

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, переведен в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил результаты экспертизы, показавшей, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в момент преступления был невменяемым.

«Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», — написал общественник в Telegram-канале.

Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе произошло 11 мая в Казани. По данным следствия, 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Он арестован. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц Галявиеву может грозить пожизненное лишение свободы.

В колледже, где обучался Галявиев, рассказали, что он казался «тихим и неконфликтным». По данным Следственного комитета РФ, на учете у врачей не состоял. Оружием он владел официально. В то же время он неоднократно обращался к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.

Галявиева доставили в Москву на психиатрическую экспертизу в июне. «Газета ОНК» — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила о том, что экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева в момент совершения преступления. Согласно ст. 21 Уголовного кодекса России, уголовная ответственность не грозит человеку, который во время совершения преступления находился в состоянии невменяемости.

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — говорится в публикации, опубликованной на сайте издания.

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Следственный комитет со своей стороны отметил, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще не завершена. Следствие не располагает медицинскими заключениями по поводу Ильназа Галявиева.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается», — сообщили в СК.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью ФАН прокомментировал появившуюся в СМИ информацию по поводу невменяемости Ильназа Галявиева в момент совершения преступления.

«Если этот человек сошел с ума, то это не отменяет того факта, что он совершил преступление. Если он действительно будет признан невменяемым, то, соответственно, на то же самое время, обусловленное статьей, он должен быть помещен в психиатрическую клинику для заключенных. Он будет находиться не в тюрьме весь этот срок, а в психиатрической больнице — и не меньше, чем срок, который должен быть ему начислен в виде лишения свободы — однозначно», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению депутата, на момент совершения преступления Ильназ Галявиев был абсолютно вменяемым.

«Не должно быть такого, чтобы он избежал ответственности, прикинувшись невменяемым и неадекватным. Он же не вел себя совсем уж неадекватно — он ходил прямо, записал видео. Как он был невменяемым? Все он был вменяемым. Всякое, конечно, бывает — человек мог тяжело заболеть головой, но тогда его должны обследовать несколько комиссий, чтобы разные врачи пришли к единодушному мнению. Никакого освобождения от наказания не будет. Он будет находиться в психиатрической больнице», — резюмировал Виталий Милонов.

Ранее сообщалось, что Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей и учителей в казанской гимназии, могут отпустить после лечения в случае признания невменяемым.