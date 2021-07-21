«Алмаз-Антей» представил на МАКС-2021 новые радиолокаторы обзора летного поля

Новые радиолокаторы обзора летного поля, представленные на МАКС-2021 концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», в будущем заменят иностранные аналоги в российских аэропортах. Об этом ФАН заявил инженер-программист предприятия Данила Гаврилов.

По словам специалиста, изначально при создании нового проекта стояла задача импортозамещения.

«В большинстве российских аэропортов сейчас стоят датские локаторы, — пояснил Гаврилов. — Соответственно, мы решили представить российское исполнение, которое было бы лучше по характеристикам. Такие локаторы ставятся в аэропортах, чтобы исключить нахождение посторонних объектов и людей на взлетно-посадочной полосе. Они используются для того, чтобы диспетчер мог видеть актуальную обстановку с частотой обновления информации раз в секунду».

Инженер объяснил, что локатор существует в двух вариантах конструкции антенны. Одна предусмотрена для сухого климата, а другая — для дождливых условий, поскольку важно, чтобы помехи от метеообразований подавлялись, когда намокает посадочная полоса, тогда реальные объекты сложнее видеть.

Данила Гаврилов сообщил, что локатор уже прошел испытания и сертификацию в аэропорту Шереметьево.

«Настолько хороших характеристик нет ни у одного производителя в России, — заявил представитель «Алмаз-Антея». — В будущем можно ожидать, что российский локатор заменит иностранные аналоги. У нас уже есть проекты и заказы».

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС является важным отраслевым мероприятием, крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе. Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы, проводимые под эгидой государственного научного центра России — ЦАГИ.

Ранее казахская участница МАКС-2021 поразилась полету нового самолета МС-21.