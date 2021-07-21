Лукашенко выразил готовность помочь Европе с проблемой нелегальной миграции

Минск, 21 июля. Белоруссия согласна помочь Европе в решении ситуации с нелегальной миграцией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Минск готов оказать содействие в поиске выхода по данному вопросу, отметил глава государства. Он также прокомментировал нападки Евросоюза из-за якобы наплыва мигрантов с территории Белоруссии. Лукашенко предложил предоставить факты, подтверждающие подобное заявление.

Ранее политолог Александр Шпунт рассказал об изменении политики республики в адрес Брюсселя. Президент Белоруссии послал оппонентам четкий сигнал, что у страны есть собственные интересы, подчеркнул эксперт.