Вышла новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России

Москва, 21 июля. Новую серию YouTube-проекта под названием «Урюк и клюква» посвятили мигрантам, которые переехали в Россию и устроились на работу в такси.

В описании к серии сказано, что зачастую люди ничего не знаю о тех, кто работает в этой сфере. Даже имя не получается произнести сразу правильно.

Однако ведущие шоу Анна и Денис узнали нечто интересное про обычного таксиста из Кыргызстана. Возможно, мужчина состоит в неком сообществе, которое контролирует каждый его шаг и знает обо всех перемещениях, пишет RT. А прошлый эпизод был посвящен жизни киргизской диаспоры в Москве.

Депутат мособлдумы Александр Баранов ранее предложил способ предотвратить проблемы с мигрантами в России. По его мнению, властям необходимо активнее разъяснять приезжим нормы поведения в стране.