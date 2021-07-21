Центробанк повысил курс доллара на 22 июля

Москва, 21 июля. Доллар подорожал на 0,37 копейки и достиг отметки в 74,4947 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на четверг, 22 июля.

Курс евро по сравнению с показателем на среду понижен на 17,44 копейки — до 87,5983 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 7,6 копейки, составив 80,3913 рубля.

Эксперты отмечают, что дополнительное давление на российскую валюту оказывают геополитическая напряженность и уход иностранных инвесторов из ОФЗ. По их мнению, справедливым курсом можно считать 60–70 рублей за доллар.