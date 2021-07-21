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Paramount Pictures представила трейлер новой части «Чудаков»
Общество
Paramount Pictures представила трейлер новой части «Чудаков»
Кадры из фильма «Jackass Forever»

Москва, 21 июля. Трейлер фильма «Чудаки навсегда» появился в Сети. Видео было опубликовано на YouTube-канале Paramount Pictures.

Режиссером новой части картины «Чудаки» вновь выступил Джефф Треймейн. Что касается актерского состава, то к своим ролям вернулись не все. В съемках новой части приняли участие Джонни Ноксвилл, Крис Понтиус, Джейсон Акунья, Престон Лэси и другие.

Четвертая часть «Чудаков», скорее всего, будет последней в серии. Премьера картины ожидается в октябре этого года, пишет «Культуромания».

На днях Paramount Pictures представила финальный трейлер фильма «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Российская премьера киноленты состоится 22 июля. Главные роли в фильме Роберта Швентке сыграли Генри Голдинг, Самара Уивинг и Урсула Корберо.

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