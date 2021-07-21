Межевич назвал главные достоинства грядущей конституционной реформы в Белоруссии

Реформа государственной власти в РБ должна будет оживить и оздоровить ее. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Конституционная комиссия Республики Беларусь 21 июля внесла ряд предложений по изменению раздела «Президент. Парламент. Правительство» основного закона страны. Председатель комиссии Петр Миклашевич рассказал о планах увеличить возрастной ценз для кандидатов на высший государственный пост до 40 лет (сейчас — 35), а также ценз оседлости — претендент должен постоянно проживать в Белоруссии в течении 20 лет (а не 10, как сейчас) «непосредственно перед выборами». Кроме того, планируется закрепить в конституции положение о том, что один человек может быть президентом не более двух сроков.

«Политическая система любого государства требует постоянной настройки, а порой и перестройки, — объяснил нововведения Межевич. — И подобного рода процессы зачастую остаются незамеченными, как, например, в Эстонии, конституционный строй которой претерпел значительные изменения с 1991 года. Что же касается Республики Беларусь, то она сейчас находится в центре внимания, поэтому любое изменение в ее государственном устройстве обсуждается очень активно».

По словам политолога, предлагаемые изменения в Конституцию Белоруссии, касающиеся ограничения количества президентских сроков, — «возврат к прежней модели».

«В принципе, это общемировая практика, которая может быть применена в стране, — заявил эксперт. — Что же касается увеличения ценза оседлости для кандидата на высший государственный пост, то здесь надо признать, что для понимания страны порой недостаточно и 20 лет. Ее надо знать, любить, а также быть предельно осведомленным о надеждах и чаяниях населяющих ее социальных групп. И, если мне не изменяет память, то, например, в Соединенных Штатах для того, чтобы претендовать на должность президента, нужно родиться на территории Соединенных Штатов».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН одобрил идею о повышении возрастного ценза, поскольку в XX и XXI веках «стало очевидно, что идейная и социальная зрелость наступает значительно позже зрелости биологической».

«Несмотря на то, что все это, конечно, интересно, но в конструкции белорусской власти есть и более значимые сюжеты, — заметил Межевич. — Например, те, которые связаны с соотношением полномочий двухпалатного белорусского парламента и Всебелорусского собрания».

Политолог подчеркнул, что бесконечно усложнять устройство государственной власти нельзя, хотя и другая крайность является нежелательной.

«Хотелось бы в этом отношении увидеть ясный и четкий ответ. Однако в целом можно констатировать, что движение Республики Беларусь в сторону реформ началось и что ее президент это поддерживает. Ибо сложно предположить, что подобные инициативы конституционной комиссии выдвигаются без его одобрения», — резюмировал эксперт.

Ранее собеседник ФАН заявил, что сравнение белорусской оппозиции с пауками может оскорбить членистоногих.