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Россиянам назвали доступный способ защититься от новых штаммов коронавируса
Общество
Россиянам назвали доступный способ защититься от новых штаммов коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 июля. Способ, который позволит избежать заражения новыми штаммами коронавируса и облегчить течение болезни, назвал микробиолог Евгений Плисов.

Появление новых мутаций вируса может произойти в любое время, так как это спонтанный процесс, отметил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей. В связи с этим необходимо заниматься профилактикой заболевания.

Можно избежать заражения даже самыми опасными мутациями, если вовремя пройти процедуру вакцинации от инфекции. Если человек при этом заболел коронавирусом, то прививка защитит от развития тяжелой формы и осложнений.

Среди жителей Москвы, привитых от коронавируса первым компонентом препарата, возобновили розыгрыш машин. Победителей выберут из пациентов, которые поставили первую инъекцию с 12 по 18 июля, сообщалось ранее.

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вакцинация профилактика коронавирус
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