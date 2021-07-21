«Сильная Россия» поддержала возвращение комнат для курения в аэропортах

Создание комнат для курения в аэропортах является проявлением заботы о пассажирах. Такое мнение в интервью ФАН выразил член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Более года назад Общероссийское объединение пассажиров поддержало инициативу депутата Госдумы Сергея Боярского в части создании курительных комнат в российских аэропортах. Мы поддерживаем два российских аэропорта — Шереметьево и Внуково, которые уже сейчас создали подобные зоны», — рассказал Зотов.

Он отметил, что такая инициатива позволяет создать комфортные условия для людей, которые курят и вряд ли откажутся от вредной привычки из-за отсутствия специально отведенных мест в здании аэровокзала.

«Эти комнаты защищают детей, мам, пожилых граждан, которые никаким образом не хотят вдыхать вот эти все курительные запахи, — отметил собеседник агентства. — Была проблема, когда люди заходили туалет в аэропорту, и там было очень сильно накурено и практически невозможно дышать».

Илья Зотов подчеркнул, что организация комнат для курения позволяет цивилизованно решить этот вопрос: человек, который хочет покурить, выходит в специальную комнату с отдельной системой кондиционирования, закрытую от граждан.

20 июля стало известно о возвращении комнат для курения в аэропорту Внуково, а в январе такое решение было принято в Шереметьево.