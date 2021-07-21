Экс-форвард «Авангарда» Илья Ковальчук намерен продолжить карьеру в НХЛ

Москва, 21 июля. Бывший игрок омского «Авангарда» Илья Ковальчук мечтает о завоевании Кубка Стэнли, поэтому ищет варианты продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге.

Российский снайпер находится в ожидании открытия трансферного окна в Национальной хоккейной лиге. Многое станет ясным после драфта расширения, в котором примет участие «Сиэтл».

Условия, на которых Ковальчук готов заключить контракт с клубом НХЛ, неизвестны. Однако хоккейный журналист издания «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко не верит в возможность отъезда форварда за океан.

Ранее стало известно, что форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг интересен «Сент-Луису». Информацию о предметном интересе к форварду «Эвеланш» со стороны менеджмента «блюзменов» подтвердил американский инсайдер Лу Корач.