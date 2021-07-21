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Шугалей: люди массово покидают Африку из-за навязывания западных ценностей
Общество
Шугалей: люди массово покидают Африку из-за навязывания западных ценностей
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Москва, 21 июля. Навязывание западного образа жизни привело к тому, что большая часть жителей африканских стран хочет покинуть свою родину. Об этом заявил социолог Максим Шугалей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отметил, что данную проблему продемонстрировал инцидент с тяжелоатлетом из Уганды Джулиусом Ссекитолеко. Прибыв на Олимпийские игры в Токио, спортсмен сбежал из своего номера 16 июня, оставив записку, гласившую, что он не хочет возвращаться на родину из-за того, что «жизнь там трудна». В последствии полиция нашла угандийского атлета и арестовала его. При этом Ссекитолеко плакал и не оказывал сопротивления.

Шугалей пояснил, что этот случай ярко иллюстрирует проблему массовой миграции из Африки. по его словам, когда ФЗНЦ проводил исследование в Нигерии, выяснилось, что уехать из страны мечтают 70% населения. Социолог связывает это с навязыванием западных ценностей, которые побуждают африканцев покидать родные дома.

«Показываемый западный образ жизни влияет на них и люди уезжают. Эта тенденция, к сожалению, для большинства стран Африки характерна», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Шугалей объяснил, почему США не в силах помешать строительству «Северного потока — 2». По его словам, руководство США не имеет объективных возможностей для остановки строительства газопровода.

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