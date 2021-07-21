Британия анонсировала отправку авианосной группы своих ВМС на учения в Японию

Токио, 21 июля. Корабельная ударная группа ВМС Британии во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в сентябре прибудет в Японию для участия в совместных военных учениях.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон и Токио разделяют одни и те же цели, поэтому визит британской корабельной группы можно назвать смещением интересов его страны «в сторону Индо-Тихоокеанского региона».

«Обе наши страны добиваются защиты и поддержки международного порядка», — сказал Уоллес во время совместной пресс-конференции со своим японским коллегой Нобуо Киси.

По его словам, Британия и Япония должны защищать тех, кто «не способен обороняться от угрожающих их врагов». Министр также заявил, что Токио и Лондон не допустят использования силы для изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Ранее сообщалось, что японцев не на шутку напугали учения ВС России в акватории Баренцева моря, где проходили испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон». В Токио усмотрели в этих маневрах скрытый смысл, передает «Царьград».