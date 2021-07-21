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Девушка забеременела во время поездки от отца своего парня

Общество
Девушка забеременела во время поездки от отца своего парня
pixabay.com  / 

Москва, 21 июля. Молодой человек назвал причину расставания с возлюбленной, на которой он собирался жениться. По его словам, теперь бывшая невеста забеременела от своего потенциального свекра. Девушка переспала с отцом парня во время совместного семейного отдыха, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun. 

Дополнением ко всей трагичности сложившейся ситуации стал факт, что перед поездкой юноша искренне верил: его девушка — та самая и единственная, ведь их отношения начались еще в школе. Парень собирался сделать ей предложение, и родителям девушка очень нравилась, поэтому они часто вместе ездили на отдых. 

«Во время очередного семейного отдыха она переспала с моим отцом и забеременела», — неожиданно заявил мужчина.

Позднее парень признался, что сумел простить отца, а вот с девушкой он решил расстаться. 

«Сейчас у меня спокойные отношения с отцом. Это произошло давно, около пары лет назад», — рассказал он.

Запись собрала около шести миллионов просмотров. Но в комментариях люди не знали, плакать им или смеяться, ведь ситуация неоднозначная.

«Кажется, твои родители любили ее слишком сильно», — съязвил один из них. 

 «Она быстро преодолела путь от девушки до мачехи», — отметил другой.

Однако по мнению большинства, ситуация выдумана и падкий до хайпа тиктокер просто решил таким образом завоевать популярность.

«Я отказываюсь в это верить», — написал один из его подписчиков. 

Ранее сообщалось, как американская монашка стала звездой TikTok благодаря секрету молодости своего лица. 

 

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