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Адвокат Муцениеце рассказала о ее отношениях с Прилучным после развода
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце рассказала о ее отношениях с Прилучным после развода
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 21 июля. Актриса Агата Муцениеце наладила отношения с бывшим мужем Павлом Прилучным после развода, сообщила ее адвокат Жанна Маргулис.

Летом прошлого года супруги официально развелись. Их расставание сопровождалось скандалом: Муцениеце обвинила мужа в побоях. После развода знаменитость призналась, что ей нужно время, чтобы прийти в себя после разрыва длительных отношений со звездой «Мажора».

«Агата и Павел наладили диалог. Они оба прекрасные родители и стараются сделать все возможное, чтобы их дети были счастливы. В остальном я не могу ничего говорить о личной жизни моей доверительницы без ее согласия, так как это является нарушением адвокатской тайны», — рассказала Маргулис в интервью Teleprogramma.pro.

Она раскрыла подробности скандальной истории своей клиентки, в которую оказался втянут режиссер Клим Шипенко. Звезда «Закрытой школы» подала иск на издание, распространившее сообщение о ее романе с женатым Шипенко. Маргулис подчеркнула, у Муцениеце никогда не было романтических отношений с режиссером «Текста».

Знаменитая актриса ранее резко высказалась о своих прошлых отношениях с Прилучным. Муцениеце указала, что с актером у нее не было семьи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Муцениеце рассказала о ее отношениях с Прилучным после развода
личная жизнь прилучный муцениеце
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