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Весь мир
Стали известны последние слова убитого наемниками президента Гаити
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Стали известны последние слова убитого наемниками президента Гаити
Весь мир
Стали известны последние слова убитого наемниками президента Гаити
Pr Scr twitter.com  / 

Порт-о-Пренс, 21 июля. За несколько минут до смерти гаитянский лидер Жовенель Моиз совершил два телефонных звонка. Расшифровку записей опубликовало издание Miami Herald.

Президент государства во время нападения сначала пытался связаться с собственной службой безопасности, но безуспешно. Затем он позвонил комиссару гаитянской национальной полиции и попросил о помощи.

«Мне нужна твоя помощь немедленно! Я в опасности. Приезжай скорее. Приходите и спасите мне жизнь. Они стреляют возле дома, мобилизуйте людей!» — сказал Моиз.

Затем политик замолчал, а через некоторое время раздались выстрелы. После чего комиссар приказал своим людям садиться в машины и отправляться в резиденцию.

Издание отмечает, что наемники во время нападения также разговаривали с кем-то по телефону для того, чтобы лучше опознать президента.

Убийство Моиза

Согласно информации силовых служб, налет на резиденцию планировался с ноября 2020 года в штаб-квартире охранной компании CTU Security в Майами. Изначально Моиза хотели похитить, чтобы к власти пришел нынешний премьер-министр Клод Жозеф. Главными организаторами выступали врач проживающий в США Кристиан Эмманюэль Санон и бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф.

Стали известны последние слова убитого наемниками президента Гаити
Global Look Press  / Tcharly Coutin / XinHua

Среди ключевых участников заговора также называют президента CTU Антонио Интриаго, колумбийца, связанного с охранной компанией, Архангела Претеля, американца гаитянского происхождения Джеймса Солжема, Джонатана Ривера Гарсию и дипломата по фамилии Азкард. Еще упоминается имя политика и адвоката Пениля Гордона Дезира, который обеспечивал нападавших оружием.

Президента Гаити убили 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.

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