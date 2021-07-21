Стали известны последние слова убитого наемниками президента Гаити

Порт-о-Пренс, 21 июля. За несколько минут до смерти гаитянский лидер Жовенель Моиз совершил два телефонных звонка. Расшифровку записей опубликовало издание Miami Herald.

Revelaron detalles de la última llamada de Jovenel Moise: “Mi vida corre peligro, ven y sálvame”

????????https://t.co/JRCQrI9fKr — Miami Diario (@miami_diario) July 20, 2021

Президент государства во время нападения сначала пытался связаться с собственной службой безопасности, но безуспешно. Затем он позвонил комиссару гаитянской национальной полиции и попросил о помощи.

«Мне нужна твоя помощь немедленно! Я в опасности. Приезжай скорее. Приходите и спасите мне жизнь. Они стреляют возле дома, мобилизуйте людей!» — сказал Моиз.

Затем политик замолчал, а через некоторое время раздались выстрелы. После чего комиссар приказал своим людям садиться в машины и отправляться в резиденцию.

Издание отмечает, что наемники во время нападения также разговаривали с кем-то по телефону для того, чтобы лучше опознать президента.

Убийство Моиза

Согласно информации силовых служб, налет на резиденцию планировался с ноября 2020 года в штаб-квартире охранной компании CTU Security в Майами. Изначально Моиза хотели похитить, чтобы к власти пришел нынешний премьер-министр Клод Жозеф. Главными организаторами выступали врач проживающий в США Кристиан Эмманюэль Санон и бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф.

Global Look Press / Tcharly Coutin / XinHua

Среди ключевых участников заговора также называют президента CTU Антонио Интриаго, колумбийца, связанного с охранной компанией, Архангела Претеля, американца гаитянского происхождения Джеймса Солжема, Джонатана Ривера Гарсию и дипломата по фамилии Азкард. Еще упоминается имя политика и адвоката Пениля Гордона Дезира, который обеспечивал нападавших оружием.

Президента Гаити убили 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.