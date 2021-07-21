Ксения Бородина переписала роскошный особняк на мать перед разводом

Москва, 21 июля. Известная телеведущая Ксения Бородина подготовила неприятный сюрприз для своего мужа Курбана Омарова. Она переписала роскошный особняк на мать перед разводом с бизнесменом.

Супруги купили коттедж на Новорижском шоссе в 2015 году. Стоимость жилья составила 18 миллионов рублей.

Когда пара решила развестись, звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» переписала особняк на свою мать Инну Бородину, передает «Вечерняя Москва». Знаменитость захотела владеть домом единолично, сообщил Telegram-канал Mash. Это стало известно во время бракоразводного процесса. Адвокат Омарова Сергей Жорин пока воздержался от комментария.

О разладе в семье Бородиной и Омарова стало известно несколько месяцев назад. Супруги никак не комментировали слухи. В конце июня появились неофициальные данные о разводе телеведущей и ее мужа. Документы на расторжение брака подала звезда телевидения.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. В браке у пары родилась дочь. У телеведущей подрастает старшая дочь Маруся от предыдущих отношений.