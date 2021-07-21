Военный аналитик Андреев объяснил, зачем ЗРК С-500 оснащают "ядерным дротиком"

Москва, 21 июля. Российские ЗРК С-500 «Прометей» будут оснащать ракетой 77Н6-Н, что позволит поражать цели на беспрецедентной высоте, пишет военный аналитик Сергей Андреев.

В публикации для издания LIFE он отметил, что разработка на сегодняшний день засекречена, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Тем не менее, некоторые уникальные возможности снаряда, который получил неофициальное прозвище «ядерный дротик», известны уже сейчас.

«Противоракета 77Н6-Н применяется для заатмосферного перехвата баллистических ракет и поражает боевые блоки на высоте до 165 километров», — рассказал эксперт.

По его словам, на такой высоте не может работать ни одна иностранная система ПВО. Более того, подрыва ракеты 77Н6-Н достаточно, чтобы нейтрализовать сразу группу целей на орбите Земли. Это означает, что боеприпас может применяться для уничтожения разведывательных спутников или перспективных орбитальных систем с ядерным зарядом на борту.

Ранее сообщалось, что российские военные испытали ЗРК С-500 на полигоне Капустин Яр. Комплекс противовоздушной обороны открыл огонь по скоростной баллистической цели и успешно перехватил ее.