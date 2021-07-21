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Экономисты объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику
Экономика
Экономисты объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику
Федеральное агентство новостей  / 

Ситуация с «Северным потоком — 2» нормализовалась, его функционирование положительно скажется на экономике России. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, нефть завершила вчерашний день небольшим снижением. В течение дня она опускалась ниже отметки 68 долларов за баррель, но к концу торгов смогла немного восстановиться. Аналитики подчеркивают, что негативным фактором для черного золота вчера стали данные, опубликованные Американским институтом нефти.

«Согласно этим данным, запасы нефти США увеличились на 800 тысяч баррелей, также выросли запасы бензина. Это первое повышение, начиная с мая. Официальные цифры будут опубликованы сегодня вечером», — поясняют аналитики.

Экономисты отмечают, что сегодня в ходе утренних торгов нефть все же смогла немного восстановиться, преодолев отметку 70 долларов за баррель.

«Поддержку черному золоту сейчас оказывают общий тренд восстановления мировой экономики и дефицит энергоносителей, наблюдающийся на рынке. Несмотря на то что ОПЕК с августа начинает наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, этот дефицит все равно сохранится, что окажет серьезную поддержку ценам на нефть. Помимо этого, сами страны ОПЕК заявили, что будут продолжать ежемесячно проводить заседания, внимательно следить за ситуацией на рынке и в случае необходимости корректировать свои планы по добыче, например сокращать, чтобы снова не допустить большого дисбаланса. Также участники опасаются распространения дельта-штамма коронавируса в мире. Через несколько дней в Токио стартуют летние Олимпийские игры, что тоже может способствовать ухудшению эпидемиологической ситуации», — объясняют они.

Экономисты объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Аналитики считают, что в ближайшее время нефть будет восстанавливаться.

«Пока черное золото переместилось в более низкий диапазон — от 68 до 72 долларов за баррель», — отмечают эксперты.

Что касается золота, в ходе вчерашних торгов оно немного подросло — до отметки 1825 долларов за унцию, но к сегодняшнему утру снова опустилось до уровня 1810.

«Сейчас оно снижается, но продолжает находиться выше отметки 1800. Снижение золота было обусловлено укреплением доллара на мировом рынке. Поддержку золоту оказывали доходности десятилетних облигаций. Золото продолжает торговаться в своем актуальном диапазоне — 1790–1840», — отмечают экономисты.

Экономисты объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По мнению аналитиков, динамика по рублю пока будет оставаться сдержанной. Российская валюта сейчас находится в очень узком диапазоне — от 74 до 74,70 рублей за доллар. По словам экономистов, поддержку этому оказала стабилизация цен на нефть. Главным поддерживающим фактором для рубля продолжает оставаться ожидание повышения ставки Центрального банка РФ.

«Несмотря на то что доллар на мировом рынке растет, а нефть снижается, рубль на эти негативные факторы пока не реагирует. Он находится в стабильном состоянии, так как участники рынка ждут довольно серьезного ужесточения политики со стороны российского банка. Кроме того, немного нормализовалась ситуация, связанная с «Северным потоком — 2», поскольку Германия и США в отношении него пока вводить санкции не будут. «Северный поток — 2» продолжает достраиваться, осенью он начнет функционировать, а это позитивно отразится на экономике России и на рубле», — заключили экономисты.

Экономисты объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал главную помеху на пути реализации «Северного потока — 2». Эксперт уверен, что США очень сильно помешали строительству газопровода. По его словам, американская сторона все же не смогла добиться самого главного — остановить строительство «Северного потока — 2».

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