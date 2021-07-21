В ЛНР сообщили о начале заседания контактной группы по Донбассу

Луганск, 21 июля. Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины начала заседание в формате видеоконференции, сообщила делегация ЛНР.

Мероприятие началось в соответствии с ранее опубликованным графиком, уточнил представитель делегации.

Ранее делегация ЛНР обвинила украинскую сторону в открытой демонстрации неконструктивной позиции по урегулированию в Донбассе. Киев блокирует развитие переговорного процесса, указывая на собственное безразличие по отношению к выполнению минских договоренностей.