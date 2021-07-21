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Богомолов рассказал, сколько зарабатывает в театре
Шоу-бизнес
Богомолов рассказал, сколько зарабатывает в театре
Агентство городских новостей Москва

Москва, 21 июля. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал, сколько получает за свою работу. Артист опроверг информацию о высоких гонорарах.

Некоторое время назад в Сети стала активно распространяться информация о том, что за работу в театре супруг телеведущей Ксении Собчак получает порядка 400 тысяч рублей в месяц. Однако в откровенном разговоре с журналистами режиссер опроверг эти данные.

«Не знаю, откуда взялась информация, что я зарабатываю тут 400 тысяч рублей в месяц — зарабатываю от 100 до 150 [тысяч рублей] в зависимости от премий», — рассказал театрал в интервью MK.ru.

Богомолов подчеркнул, что после знакомства и свадьбы с популярной ведущей его жизнь не изменилась кардинальным образом. Звезда сериала «Псих» подчеркнула, что Собчак никак не повлияла на его зарплату. Единственное, что изменилось — ему пришлось приобрести автомобиль, поскольку семья живет в загородном доме. Предпочтение худрук отдал Mercedes GLE200.

Ранее Богомолов оказался в центре скандала из-за решения взять трансгендерную актрису Наталью Максимову на главную роль в пьесе «Вишневый сад». Против такого решения высказалось огромное количество общественных деятелей, в том числе и депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий предложил театралу перестать заниматься режиссерской деятельностью и обратиться в психиатрическую лечебницу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Богомолов рассказал, сколько зарабатывает в театре
собчак театр зарплата богомолов
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