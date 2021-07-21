Бастрыкин взял дело о бункере-тюрьме в Ленобласти под личный контроль

Санкт-Петербург, 21 июля. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил отчитаться об обстоятельствах обнаружения подземного бункера-тюрьмы в Ленобласти.

Информация о секретной тюрьме во Всеволожском районе появилась в СМИ и вызвала широкий общественный резонанс. Вход в помещение был замаскирован, внутри находились камеры с койками и умывальниками, а также пункты охраны с видеонаблюдением.

Правоохранители осмотрели территорию и провели ряд экспертиз, в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России. Следов пребывания людей в подвале обнаружено не было. Сейчас вход в подземелье засыпан песком по просьбе владельца строения.

Частная тюрьма с крематорием находилась на территории заброшенного коттеджного поселка в Агалатовском поселении Всеволожского района. На территории имеется баня, под которой нашли проход к большой печи.