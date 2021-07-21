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Политолог Капитоненко рассказал, как внешняя политика Украины оказалась в тупике
Политика
Политолог Капитоненко рассказал, как внешняя политика Украины оказалась в тупике
pixabay.com

Киев, 21 июля. Внешняя политика Украины оказалась в тупике, из которого почти невозможно выбраться, считает политолог Николай Капитоненко.

По словам эксперта киевского Международного центра перспективных исследований, за два года внешняя политика лидера Украины Владимира Зеленского зашла в еще более глухой тупик, чем тот, в котором была до его победы на президентских выборах.

«К тридцатилетнему юбилею независимости мы подходим с нарастающей паникой и путаницей во внешнеполитической риторике. Проступают знакомые по прошлому метания между «стратегическими» партнерами – только вместо России теперь туманные намеки на «Восток», — отметил Капитоненко.

Ранее стало известно, что шесть украинских телеканалов могут поплатиться за трансляцию фильмов на русском языке. Уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень выступил с предложением ввести ограничительные меры.

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украина зеленский капитоненко
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