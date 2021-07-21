Белоруссия планирует последовать примеру России в обозначении брака в Конституции

Минск, 21 июля. Председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщил о намерении органа закрепить брак в Конституции Белоруссии как союз мужчины и женщины.

Республика собирается последовать примеру России и сохранить традиционное значение понятия «брак». Миклашевич прокомментировал работу над разделом «Личность. Общество. Государство» Основного закона. В документе предполагается закрепить современные принципы социального государства, где благо приносит труд, и каждый делает посильный вклад в осуществление задач страны и общества. Также изменения затронут брачную сферу.

«Установить, что брак — это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные ценности семьи и брака», — рассказал об изменениях председатель конституционной комиссии.

Ранее в Белоруссии предложили увеличить возрастной ценз для кандидата в президенты до 40 лет. Также в конституционной комиссии внесли инициативу, которая предполагает ограничить число сроков на посту главы государства для одного человека до двух.