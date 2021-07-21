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Число жертв наводнения в Китае возросло до 25

  /   Обновлено: 21 июля 2021 13:43
Происшествия
Число жертв наводнения в Китае возросло до 25
Global Look Press  /  Zhu Xiang/XinHua

Пекин, 21 июля. Мощное наводнение в китайском Чжэнчжоу стало причиной гибели 25 людей. Кроме того, семь человек числятся пропавшими без вести из-за стихии.

Ранее власти сообщали, что в результате наводнения погибли 12 граждан. Это произошло после затопления поезда в тоннеле метро в Чжэнчжоу.

За прошедшие сутки Центральный Китай охватили мощные ливни, в результате чего произошло разрушительное наводнение. Из-за стихийного бедствия пострадали более 30 тысяч человек. Почти 20 тысяч местных жителей приняли участие в поисково-спасательных работах, оказании первой медицинской помощи, эвакуации соотечественников и борьбе с затоплениями. Некоторые районы города до сих пор остаются без электричества и водоснабжения.

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жертвы китай наводнение
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