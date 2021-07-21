Встреча премьеров России и Китая состоится до конца года

Москва, 21 июля. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о предстоящей встрече премьера России Владимира Мишустина с китайским коллегой Ли Кэцяном.

Мероприятие запланировано на вторую половину текущего года. Формат переговоров пока не согласован. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной 100-летию Коммунистической партии Китая.

«Во второй половине года мы ожидаем по плану регулярную встречу премьеров», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия и Китай направили членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о прекращении полномочий Высокого международного представителя в Боснии и Герцеговине. Такое решение связано с существенным прогрессом в урегулировании конфликта между сторонами.