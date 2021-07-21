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Руководство ЦСКА предложило Капризову годичный контракт
Спорт
Руководство ЦСКА предложило Капризову годичный контракт
TACC  /  Brian Mcwalters

Сент-Пол, 21 июля. Московский ЦСКА готов в ближайшее время заключить однолетний контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым, сообщил американский журналист Пьер Лебрюн.

ЦСКА предложил Капризову подписать соглашение с клубом. Однако вполне вероятно, что агент и игрок хотят показать генеральному менеджеру «Миннесоты» Биллу Герину свое отношение к данной ситуации. «Уайлд» предложил Капризову контракт сроком на восемь лет, по которому россиянин должен был получить около 70 млн долларов.

«Можете назвать меня наивным, но я все еще думаю, что он в конечном итоге он переподпишет контракт с «Уайлд». Для меня существует пятилетняя сделка, которая, в конечном итоге, вступает в силу и завершает этот тупик», — написал Лебрюн в The Athletic.

Ранее стало известно, что НХЛ поможет ЛГБТК+ организациям после каминг-аута Люка Прокопа. Игрок системы «Нэшвилла» недавно совершил каминг-аут. Его уже поддержал комиссионер НХЛ Гари Беттмэн, а также другие клубы лиги.

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