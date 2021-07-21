Песков заявил, что не осведомлен об обращении крупных стройкомпаний к Путину

Москва, 21 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о наличии письма с жалобами на проблемы в строительной отрасли в адрес главы государства.

Информация о том, что крупнейшие компании в отрасли строительства и транспортной инфраструктуры, в том числе «СГМ-Мост» и «Стройтрансгаз», обратились к Путину, появилась в СМИ. Сообщается о проблемах и убытках предприятий, которые достигли 137 млрд рублей с 2015 года.

На вопрос о том, ознакомился ли российский лидер с данным письмом, представитель Кремля подчеркнул, что не может ничего ответить, так как не видел его лично.

«Мне не известно об этом письме ничего. <…> мне нужно проверять, было ли такое письмо», — заявил он.

Песков также напомнил, что принятие каких-либо решений в металлургической отрасли лежит на правительстве. В Кремле следят за ситуацией в данной сфере.