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Мендель рассказала, как Киркоров помог ей стать пресс-секретарем Зеленского
Политика
Мендель рассказала, как Киркоров помог ей стать пресс-секретарем Зеленского
facebook.com  /  facebook.com/Iuliia Mendel

Киев, 21 июля. Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выпустила книгу, в которой рассказала, как ей удалось познакомиться с Владимиром Зеленским.

В книге «Каждый из нас президент» Мендель призналась, что познакомилась с Зеленским благодаря российскому певцу Филиппу Киркорову, увидев комика в клипе артиста. Раньше Мендель не хотела рассказывать о знакомстве с президентом, так как не знала, как он отреагирует на ее откровения, но в книге решила раскрыть тайну.

«Дома у меня постоянно крутились его шоу по телику, а здесь даже нет Wi-Fi и первое, что я вижу утром, — это он, который бежит в клипе Киркорова», — написала Юлия Мендель в мемуарах.

Девушка добавила, что «не могла не работать на Зеленского». Также она сравнила приход комика к власти с «сочной клубникой во рту». Мендель написала, что с точки зрения логики было страшно, что президентом станет Зеленский, но «сердцем очень уж хотелось новизны и свежести».

В начале июля Зеленский подписал документ об увольнении Юлии Мендель с поста пресс-секретаря. Украинские СМИ приписывали Мендель роман и даже беременность от Зеленского. Сейчас она стала одной из ведущих проекта «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина-24». Ожидается, что программа будет выходить по субботам и понедельникам.

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Все новости / Политика / Мендель рассказала, как Киркоров помог ей стать пресс-секретарем Зеленского
украина зеленский киркоров мендель
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