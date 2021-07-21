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Лукашенко получит предложения по изменению Конституции Белоруссии 22 июля

  /   Обновлено: 21 июля 2021 13:32
Политика
Лукашенко получит предложения по изменению Конституции Белоруссии 22 июля
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 21 июля. Предложения по изменению конституции будут направлены президенту Белоруссии Александру Лукашенко 22 июля. Об этом заявил глава Конституционной комиссии и суда Петр Миклашевич.

Белорусский лидер получит предложения по изменению конституции республики в четверг. По словам Миклашевича, 21 июля завершается этап работы Конституционной комиссии.

«Мы планово провели девять заседаний и согласовали текст изменений», — доложил председатель КС.

Миклашевич отметил, что предполагается внести поправки в 59 статей основного закона, включить 16 новых, а также исключить две.

Конституционная комиссия республики ранее предложила изменить ограничения для кандидатов на пост главы государства. Речь идет о достижении 40-летнего возраста, вместо нынешних 35 лет.

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белоруссия лукашенко конституция
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