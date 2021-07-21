Предприниматель Лашкевич объяснил рост цен на стройматериалы

Москва, 21 июля. Внешние рынки стали причиной повышения стоимости пиломатериалов в России. Такое мнение высказал глава RFP Group Константин Лашкевич.

Предприниматель выделяет два основных фактора, приведших к подорожанию строительных материалов. Первый — повышенный спрос на лес в Соединенных Штатах, который заставил часть поставщиков переориентироваться на американский рынок. Второй — испорченные отношения Китая и Австралии.

«Австралия перестала поставлять лес в Китай из-за ухудшения отношений двух стран. В итоге в Азии стали давать премию за объем и за счет этого произошло повышение цен», — приводит РБК слова Лашкевича.

Бизнесмен объяснил, что влияние заграничного рынка опосредованное и между ними нет абсолютной корреляции. По его мнению, конечные цены для российских потребителей будут меняться более плавно, чем это происходит на международной арене.

Лашкевич не только описал свое видение ситуации в отрасли. Он выступил с инициативой по приватизации части лесных территорий.