Представители «Русала» оценили последствия введения пошлин на экспорт металла

Москва, 21 июля. Правительство РФ ввело пошлины на экспорт металла с намерением стабилизировать цены на внутреннем рынке. В «Русале» считают, что это мера приведет к снижению производства.

На предприятии заявили, что из-за решения обложить пошлиной металл, который продается за рубеж, прогнозируется сокращение экспорта алюминия, а это приведет к недозагрузке алюминиевых заводов. Отраслевые ассоциации обратились в Министерство экономики с просьбой об отмене пошлин, однако ведомство ответило отказом.

«Мы считаем, что пошлины быть не должно. Не ясна природа пошлины», — настаивает заместитель генерального директора «Русал» по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

Он уверен, что такими действиями правительство пытается изъять сверхприбыль, однако у компании ее нет. Кабмин рассчитывает направить средства, полученные от введения пошлин, на поддержку металлоемких отраслей, пишет «Коммерсантъ».

Согласно информации Минфина РФ, нефтяной экспорт ждет августовское повышение пошлины. Ее размер вырастет на 6,3 доллара за тонну.