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Марков припечатал марионеточный режим Киева за обслугу Вашингтона

  /   Обновлено: 21 июля 2021 14:04
Политика
Марков припечатал марионеточный режим Киева за обслугу Вашингтона
Федеральное агентство новостей  / 

Правительство Украины выполняет роль обслуги США, которой на время дали команду заткнуться. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Напомним, американский информационный портал Politico сообщил о том, что представители кабинета президента США Джо Байдена во время переговоров с правительством Германии по «Северному потоку — 2» дали распоряжение властям Украины не делать заявлений в СМИ по данному вопросу и не критиковать соглашение с Германией. По их мнению, демарш Украины против соглашения может повредить отношениям Вашингтона и Киева.

«Украинский русофобский режим, без сомнения, марионеточный, — он подчинен США. У Киева с введением «Северного потока — 2» возникает большая проблема. Россия может полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы. От этого резко и значительно снизятся поступления в бюджет страны. Репрессивный режим Киева потеряет возможность провокаций и шантажа с помощью блокировки поставок российского газа в Европу через свою территорию», — пояснил Марков.

По его словам, с введением «СП-2» Украина остается не у дел, это беспокоит в том числе Вашингтон. В таком случае США будут вынуждены искать новые финансовые источники, чтобы как-то «прокормить» Киев.

«Вашингтон хочет сохранить возможность провоцировать энергетический кризис между Россией и ЕС. Больше подобной возможности у Вашингтона не будет, так как США не смогли убедить Германию отказаться от российского газа. Украина была в этой игре просто одним из инструментов давления: правительство буквально по сигналу кричало то, что нужно Соединенным Штатам. Сейчас Вашингтону крик Киева стал не нужен, поэтому он дал команду своей обслуге, играющей роль правительства «незалежной», заткнуться», — заметил директор Института политических исследований.

Эксперт уточнил, что в действительности правительство Украины состоит из чиновников американской государственной системы. В том, что им адресовали распоряжение их работодатели, по мнению собеседника ФАН, ничего удивительного или необычного нет. Украина — государство, которое полностью контролируется и управляется извне, констатировал Марков.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров в беседе с ФАН спрогнозировал энергетический коллапс в стране.

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