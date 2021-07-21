Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан ввели в Дагестане

Махачкала, 21 июля. Власти Республики Дагестан приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенной категории граждан.

Речь в первую очередь идет о занятых в сфере торговли и транспорта. Соответствующее постановление подписал главный государственный врач по региону Николай Павлов.

Также привиться должны работники сферы здравоохранения, образования и общественного питания. Таким образом, Дагестан присоединился к списку российских регионов, где ввели обязательную вакцинацию против COVID-19.

Вакцинация сформирует коллективный иммунитет к коронавирусу у 80% населения страны. Об этом ранее сообщил российский вирусолог Сергей Нетесов.