Нюша подтвердила слухи о второй беременности

Москва, 21 июля. Популярная российская исполнительница Нюша сообщила поклонникам радостную новость. Артистка ждет второго ребенка от своего мужа бизнесмена Игоря Сивова.

Новостью о своем интересном положении артистка поделилась в новом клипе на композицию «Небо знает». В конце видео артистка предстала полностью обнаженная, демонстрируя сильно округлившийся животик. Судя по его размеру, артистка примерно на шестом месяце беременности. Пока нет никакой точной информации по второй беременности артистки. Неизвестно, кого родит артистка и как родители решили назвать малыша.

У артистки и ее мужа уже есть совместный ребенок — осенью 2018 года Нюша родила дочку, которую назвали Симбой. После этого в Instagram-аккаунте исполнительницы хита «Цунами» стало появляться огромное количество постов, посвященных дочери.

Подобным образом о второй беременности сообщила и другая исполнительница — солистка группы «А’Студио» Кети Топурия. Раскрыть правду о своем положении звезда решилась в клипе на песню «Се ля ви».