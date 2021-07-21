Премьер-министр Судана: Вопрос плотины «Возрождение» остается нашим приоритетом

Хартум, 21 июля. Премьер-министр восточноафриканского государства Абдалла Хамдок призвал к достижению договоренностей между тремя странами по поводу плотины «Возрождение» (Хидасэ) и заполнения водохранилища в соответствии с международным правом.

В своей речи по случаю праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха) политик подтвердил, что решение вопроса эфиопской ГЭС остается одним из приоритетов переходного правительства. Премьер в очередной раз призвал руководство соседней страны воздержаться от односторонних решений в отношении плотины.

Несмотря на то что власти Эфиопии объявили о завершении второго этапа заполнения водохранилища, Судан по-прежнему намерен добиваться подписания документа между Каиром, Аддис-Абебой и Хартумом. Иных путей урегулирования кризиса Хамдок не рассматривает.

«Тем не менее мы продолжаем призывать к отказу от односторонних действий и выступать за необходимость достижения юридически обязательного соглашения в соответствии с международным правом. Мы не пожалеем усилий для достижения этой цели, которая защищает наши национальные интересы», — заявил премьер-министр.

Заявление Хамдока прозвучало после резонансного объявления Аддис-Абебой о завершении второго этапа заполнения ГЭС. На поступок соседей незамедлительно отреагировало и Министерство ирригации и водных ресурсов. В ведомстве подчеркнули, что подход эфиопов и их политика навязывания свершившегося факта «наносит ущерб историческим отношениям» между государствами.

С 2011 года Египет, Судан и Эфиопия ведут переговоры по соглашению о заполнении и эксплуатации плотины. Объект должен стать крупнейшим источником гидроэлектроэнергии в Африке мощностью 6500 МВт. Хартум и Каир опасаются ухудшения экологической обстановки в результате его запуска, которая может повлечь социально-экономический кризис в регионе.

В июне восточноафриканская страна официально обратилась в СБ ООН с просьбой обсудить ситуацию вокруг эфиопской плотины. Внеочередное заседание состоялось в начале июля. По итогам обсуждений стороны, заинтересованные в вопросе, пришли к консенсусу. Они согласились вернуться к переговорам в течение шести месяцев под эгидой Африканского союза и немедленно остановить второе заполнение водохранилища.