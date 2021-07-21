Конституционная комиссия Белоруссии предложила увеличить срок полномочий парламента

Минск, 21 июля. Срок полномочий парламента Белоруссии могут увеличить с четырех до пяти лет. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

В Белоруссии 21 июля прошло девятое заседание Конституционной комиссии по выработке предложений по изменению в основной закон страны. По итогам совещания, Миклашевич сообщил, что было предложено увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет и изменить порядок проведения его сессий.

«Одна сессия с сентября по июнь в течение года», — пояснил он.

Также на заседании члены комиссии выступили с идеей прописать в конституции понятие брак, как союз женщины и мужчины, а также внести правки в раздел «Личность. Общество. Государство».

Ранее в комиссии предложили ввести новые возрастные ограничения для кандидатов в президенты. По мнению представителей органа, претендовать на пост главы государства должны граждане, достигшие 40-летнего возраста.