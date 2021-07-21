Песков заявил, что российские власти открыты в вопросах пандемии

Москва, 21 июля. Власти России открыты в вопросах, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Закрытости в вопросах пандемии коронавируса со стороны правительства нет. Вся информация регулярно публикуется. Данные предоставляются как по России, так и по основным городам страны.

«Мы не согласны с тем, что (есть. — Прим. ред.) закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — подчеркнул представитель Кремля.

Российские медики выявили коронавирус у 23 704 жителей в стране за минувшие сутки. Об этом ранее сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.