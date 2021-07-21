Волков скрывает результаты соцопроса на «Навальный LIVE» об «Умном голосовании»

Леонид Волков провел опрос о доверии к Алексею Навальному и его команде среди аудитории «Навальный LIVE», но итоги сообщать не стал. Вместо этого топ-менеджер структур оппозиционера рассказал зрителям YouTube о том, почему результаты соцопросов «не приговор».

9 июля «Левада центр»(НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) зафиксировала пик неодобрения Навального среди россиян. Негативное отношение к работе оппозиционера составило 62%, достигнув максимума с 2013 года. О поддержке его деятельности заявили 14% — меньше было лишь в мае 2013 года, когда о Навальном мало кто знал.

Prt Scr /

Новость вызвала активное обсуждение среди сторонников Навального, о чем сообщил соратник оппозиционера Владимир Милов в передаче на YouTube 13 июля. По словам Милова, его зрители обеспокоены ростом негативного отношения к находящемуся в заключении оппозиционеру. Он подтвердил, что отрицательная динамика есть, однако заверил, что даже 14% поддержки — уже большая цифра, учитывая публикации о Навальном в СМИ.

Судя по всему, результаты опроса «Левады-центра» вынудили руководство структур Навального провести собственное исследование. 15 июля под роликом Леонида Волкова на «Навальный LIVE»был размещен опрос для аудитории канала. Первый вопрос затронул тему доверия к Алексею Навальному, второй — доверия к его команде, остальные касались флагманского проекта фондов «Умное голосование».

Примечательно, что составители опроса перечислили основные претензии к «УГ» в прессе, такие как неэффективность, зарубежное финансирование и небезопасность. О последнем пункте заговорили после слива данных 400 тысяч сторонников Навального, согласившихся выйти на митинг в его поддержку. Опасения подтвердились 19 июля, когда часть базы зарегистрированных на сайте «Умного голосования» людей попала в Сеть.

Результаты не сообщили

Об итогах социсследования не сообщается, однако 20 июля Леонид Волков выпустил видео, в котором подробно рассказал о работе социологов и социологической службы бывшего ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы их (результаты социсследований. — Прим. ФАН) довольно редко публикуем, зато сами много над ними размышляем. Но ищем в них не поводы для расстройства, а подсказки относительно путей, по которым можно идти вперед», — рассказал Волков.

Федеральное агентство новостей /

Вероятно, итоги исследования внутри аудитории «Навальный LIVE» оказались неутешительными. На это указывает не только нежелание руководства фондов озвучить результаты, но и падение популярности канала Навального. Тем не менее сам Волков уверяет, что итоги соцопросов «не приговор».

«Никогда не стоит относиться к результатам социологических исследований как к чему-то, что выносит окончательный приговор. <…> Надо понимать, что мы всегда имеем дело с приблизительными данными, которые могут только намекнуть на то, как на самом деле устроена политическая реальность. Намекнуть и подсказать пути ее изменения. Вот именно так мы относимся к данным опросов, которые проводим сами», — заявил Волков.

В сентябре 2020 года «Левада-центр»2 зафиксировала рост недоверия к Алексею Навальному — о неодобрении его работы заявили 50%, по сравнению с 25% за аналогичный период 2020 года. Негативное отношение к оппозиционеру россияне объяснили его связями с Западом, скандалами и непрозрачным финансированием его структур.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента