Экономист Томас Раймер выступил за идею доступного бесплатного образования

Санкт-Петербург, 21 июля. Спикером на брифинге о финансовой грамотности в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» выступил профессор Мичиганского государственного университета, писатель, экономист Томас Раймер.

Ведущий отметил, что самой рациональной тратой денег считается вложение в образование. Он поинтересовался, есть ли еще что-то более рациональное. Эксперт подтвердил, что образование — самая большая инвестиция.

«Я рад за то, чтобы и общество способствовало этому (популяризации образования. — Прим. ред.), а не только родители и дети», — отметил Раймер.

Также он сообщил, что имел опыт работы с русскими студентами и остался под впечатлением от системы образования в России.

Далее ведущий заявил, что существует две точки зрения: образование должно быть платным, как в США, или же бесплатным, как в России и Европе. Он спросил, что профессор думает по этому поводу. Тот признался, что поддерживает идею бесплатного образования, насколько это возможно. В США образование доступно не всегда, так как граждане имеют разный уровень жизни и доход.

«В реальности не всегда возможно, чтобы образование было бесплатным, тем более высшее, но я бы хотел видеть, чтобы какие-то программы были доступными», — заявил спикер.

Ведущий выразил еще одну точку зрения: не все должны иметь высшее образование. Раймер согласился с тем, что не всем обязательно заканчивать университет.

«…не все должны ходить ко мне в институт и обучаться финансовой грамотности, обществу нужны и работники», — пояснил он свою позицию.

Американский экономист, имеющий русские корни, после открытия международных границ прибыл в Россию, как он это часто делал до пандемии коронавируса. В пресс-центре МГ «Патриот» он ответил на вопросы журналистов.