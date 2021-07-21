Украина останется без компенсации от ЕС за убытки от запуска «Турецкого потока»

Для выплаты компенсаций Украине за финансовые потери от сокращения транзита российского газа после запуска «Турецкого потока» нет никаких правовых оснований. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич, передает ФАН.

Эксперт дистанционно присоединился к конференции, посвященной увеличению объемов поставок российского газа в Европу и попыток Украины получить компенсации за отказ от транзита топлива по ее территории.

Участники прокомментировали заявление директора киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксаны Ищук о необходимости вести переговоры с ЕС о выплате компенсации за убытки от запуска «Турецкого потока» в размере примерно 450 миллиардов долларов. Поводом для этого послужило завершение строительства интерконнектора на сербско-венгерской границе, который позволит Венгрии получать газ из РФ по «Турецкому потоку».

«В соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС есть норма, которая подразумевает согласование поставок газа через Украину в ЕС. Там написано буквально следующее: Украина не имеет право прерывать транзит, а Европа не может — но никаких санкций нет — менять маршруты транзита, точнее допускать строительства новых маршрутов транзита», — пояснил Марунич.

Он отметил, что запуск «Турецкого потока», как минимум, «изъял с территории Украины» около 15 миллиардов кубометров транзита в Турцию, около 3 миллиардов — в Болгарию, а также небольшое количество — в Грецию и Румынию. В итоге у Украины остался только молдавский транзит. Дмитрий Марунич также напомнил, что Турция не является членом Евросоюза, не имплементировала газовую директиву ЕС и другие документы, которые могли бы определить порядок предоставления компенсаций в таких случаях.

«Никаких разговоров о компенсации за запуск газопровода в принципе вестись не может — для этого нет оснований, — подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий. — Украинские политики, все вместе взятые, даже если их поставить в три шеренги и в десять рядов, и отправить по любой площади, не в состоянии повлиять на транзит российского газа».

ФБА «Экономика сегодня» /

Участник конференции подчеркнул, что обходные газопроводы для поставок российского газа европейским потребителям являются объективной реальностью, не зависящей от действий Киева.

«Есть известная фраза о том, что такое истинное счастье. Так вот: это способность принять неизбежное. Вот кто способен принять неизбежное, тот способен достичь истинного счастья. А украинские политики по каким-то причинам этого понять не могут», — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что после безответственной политики, которую проводили власти Украины в нескольких поколениях, для Киева будет большой удачей сохранить транзит газа на уровне 30 миллиардов кубометров после 2024 года, когда истекает контракт с «Газпромом».

Однако другой участник конференции, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что спрос на российский газ в Европе может оказаться крайне высоким. Он не исключил продолжения транзита через Украину.

«Возможно, в ближайшие десятилетия спрос на российский газ будет настолько высоким, что придется задействовать и польское направление — польский участок газопровода «Ямал — Европа», и украинское направление просто потому, что мощностей обходных газопроводов будет не хватать», — отметил Фролов.

Эксперт пояснил, что на поставки российского газа в Европу в ближайшее время будет влиять большое количество факторов, включая развитие водородной энергетике, рост доли возобновляемых источников в производстве электричества и закрытие угольных станций. Предсказать влияние этих тенденций на объемы потребления голубого топлива в ЕС, по словам Фролова, сегодня сложно.