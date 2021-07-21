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Город в Техасе подает в суд на администрацию Байдена

  /   Обновлено: 21 июля 2021 13:56
Весь мир
Город в Техасе подает в суд на администрацию Байдена
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Петрашевич

Ларедо, 21 июля. Власти Ларедо, штат Техас, подали в суд на Министерство внутренней безопасности США, чтобы остановить переброску мигрантов из долины Рио-Гранде в их город. По словам мэра Пита Саенса, это может перегрузить инфраструктуру и увеличить распространение коронавируса COVID-19. Его слова приводит FOX News.

В иске, поданном властями Ларедо, утверждается, что пограничный патруль увеличил от трех до шести в сутки количество автобусов с мигрантами, которые прибывают в город. Беженцев привозят туда для дальнейшего распределения. Если ситуация не изменится, то это может перегрузить городские ресурсы и увеличить распространение коронавируса.

«На нас оказывают большое давление, чтобы справиться с этими мигрантами. Почему бы не отправить их дальше на север? В общину, которая лучше подготовлена и оснащена, чтобы справиться со всеми аспектами?», — прокомментировал Саенс.

Мэр также добавил, что иск даст ему возможность встретиться с федеральными чиновниками, чтобы прийти к какому-то соглашению.

По данным издания, случаи заболевания коронавирусом среди нелегальных эмигрантов в секторе долины Рио-Гранде резко возросли примерно на 900%.

Кризис на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам июня пограничные службы США задержали 118 тыс. мигрантов. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Погранично-таможенной службы (CBP), в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночку. Также на юго-западной границе на 8% увеличилось количество задержанных детей, с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. На 25% к тому же выросло число семей, стремящихся в Америку — с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

Город в Техасе подает в суд на администрацию Байдена
facebook.com  / U.S. Border Patrol Laredo Sector

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-мигрантов, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

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мигранты сша джозеф байден техас
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