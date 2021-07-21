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Мирный житель погиб при атаке протурецких формирований в сирийской Ракке
Весь мир
Мирный житель погиб при атаке протурецких формирований в сирийской Ракке
Федеральное агентство новостей  / 

Ракка, 21 июля. Мирный житель погиб в результате атаки протурецких боевиков близ трассы М4 в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По данным местных источников, протурецкие радикалы на протяжении нескольких часов вели обстрел территорий вдоль трассы М4 из тяжелого и среднего вооружения. В результате одной из таких атак был подорван автомобиль в районе сельской местности Айн Исса.

Инцидент привел к гибели одного мирного жителя, еще трое получили ранения.

Примечательно, что данная местность находится под контролем враждебных Турции курдских боевиков «Сирийских демократических сил» (СДС), действующих на северо-востоке Сирии исходя из интересов США. Из-за этих разногласий страдают мирные жители оккупированных сирийских территорий: стороны противостояния регулярно наносят удары по позициям оппонентов, ставя под угрозу безопасность гражданского населения.

Последнее серьезное обострение на линии фронта в районе Айн Иссы фиксировалось в конце марта. Тогда отряды «Сирийской национальной армии» (СНА) предприняли попытку наступления на позиции курдских формирований, поддержку с воздуха им оказывала авиация Турции. Представители СДС в итоге заявили о ликвидации 37 протурецких боевиков и ранении еще почти 20. А члены группировки «Фиркат ас-Султан Сулейман Шах», входящей в состав СНА, в свою очередь сообщили об убийстве двух десятков курдских бойцов.

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