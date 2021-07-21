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Политолог рассказал, какое будущее ждет Украину без России
Украина
Политолог рассказал, какое будущее ждет Украину без России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Киев отказывается признать то, что, по сути, Украина является кривым отражением России, и ввиду географического положения, исторических и геополитических моментов никуда Украина от России не денется. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Будущее Украины

Украина действительно имела общее прошлое с Россией, но будущее страны находится в Европе, наряду со странами — членами «Ассоциированного трио» — Грузией и Молдавией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политолог рассказал, какое будущее ждет Украину без России
wikipedia.org  / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

«Ассоциированное трио» — это, по сути, отрезание трех наших стран от «русского мира», от концепций «единого народа». Возможно, у нас и было, действительно, общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими — не с Россией... Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе», — сказал Кулеба.

«Барин и слуга»

Как отметил Дмитрий Родионов, Запад, которому Украина продалась с потрохами, не очень готов ее содержать. Он будет держать ее на поводке, кормить ровно настолько, чтобы хватало сил на выполнение своей главной функции — лаять и покусывать Россию.

«Украина сегодня — это «анти-Россия», это ее стержень, на этом зиждется ее идеология, этим обосновывается сама идея украинской государственности, поэтому украинские политики исключают любое будущее с Россией. Между тем они отказываются признать то, что, по сути, являются кривым отражением России, что ввиду географического положения, исторических и геополитических моментов никуда Украина от России не денется», — пояснил Дмитрий Родионов.

Политолог рассказал, какое будущее ждет Украину без России
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, Украина называет себя частью Европы, но это не так. Особенность проекта «анти-Россия» в том, что Украина хоть и «анти», но «Россия». Стать страной, живущей вне геополитической плоскости России, полностью самостоятельной экономически, политически, а главное — идеологически и ментально — она не сможет. И Западу она нужна исключительно как раздражитель России, и с этой ролью ей придется смириться. Выбор невелик: быть «анти-Россией» или стать частью России. Третьего не дано. Стать некоей самостоятельной цивилизацией или полноценной частью западной Украина не сможет никогда.

«У Украины теоретически был шанс стать неким аналогом Канады для США или Австрии для Германии, стать мостом между Россией и Западом, но она его упустила, позволив Западу реализовать на своей территории свой антироссийский проект. И общее будущее с Европой у Киева действительно есть. Только это общее будущее — как одна крыша над головой у слуги в «людской», примыкающей к барской усадьбе, и у барина, который дальше этой «людской» слугу к себе не подпустит», — заключил Дмитрий Родионов.

МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Кроме того, сам Киев даже не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит финансирование от фонда.

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