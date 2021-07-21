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Американцы дали понять, что России не стоит бояться Байдена
Политика
Американцы дали понять, что России не стоит бояться Байдена
pixabay.com

Вашингтон, 21 июля. Граждане США сомневаются в способности новой администрации дать отпор Российской Федерации, особенно, после последних новостей об испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон».

По словам читателей Fox News, Россия и Китай в последнее время существенно усилили свой оборонный и наступательный потенциалы. Один из пользователей Сети подчеркнул, что Россия является государством, вести военные действия с которым нельзя ни при каких условиях.

«Два дня, две угрозы от разных стран, а (президент США, Джо. — Прим. ред.) Байден дрыхнет за рулем», — отметил один из читателей.

«Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт"… Даже ракет никаких не понадобится», — добавил другой пользователь.

Стало известно, что американский лидер 22 июля в течение часа будет отвечать на вопросы в эфире телеканала CNN. Беседа президента начнется в 3:00 по Москве.

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россия сша байден
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