Нехватка вагонов зафиксирована на российском рынке железнодорожных перевозок

Москва, 21 июля. Резко выросший спрос со стороны угольных компаний на железнодорожные перевозки, а также низкие тарифы спровоцировали дефицит вагонов.

Хотя парк вагонов увеличился до рекордных размеров в последние годы, одни были отправлены в отстой, а с других сняты комплектующие, так что их возвращение требует дорогостоящего ремонта. На фоне повышения спроса операторы могут вывести из отстоя 20–25 тысяч вагонов, отметил в комментарии «Коммерсанту» исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин.

Услуги по ремонту при этом выросли с 1 июля на 5%, а стоимость запчастей — на 15–20%. Общая стоимость ремонта вагона достигла одного миллиарда рублей.

Средняя ставка аренды вагонов поднялась с 700 рублей в сутки прошлой зимой до 850 рублей в июне. В прошлом году она равнялась 900 рублей, а еще годом ранее — 1800 рублей.

Трудности с перевозкой угля в РЖД ранее отметили российские стивидоры. Предприятия, занимающиеся погрузкой и разгрузкой судов на территории южных российских портов, заявили о нарушении логистики при транспортировке угля.