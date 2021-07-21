Полузащитник Кристоффер Олссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт»

Брюссель, 21 июля. Шведский полузащитник Кристоффер Олссон продолжит карьеру в бельгийском «Андерлехте».

Пресс-служба «Краснодара» на официальном сайте сообщила о переходе 26-летнего Кристоффера Олссона в «Андерлехт». Полузащитник успешно прошел медосмотр и подписал контракт с бельгийским клубом на пять лет. «Краснодар» поблагодарил Олссона за игру и пожелал успехов в спортивной карьере.

Шведский футболист перешел в российский клуб в 2019 году. В прошлом сезоне Олссон провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

Ранее тхэквондистку Фернанду Агирре из Чили отстранили от участия в летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка заразилась коронавирусом.