Российские мусоровозы подключат к системе наблюдения в 2022 году

Москва, 21 июля. Все мусоровозы в России в 2022 году планируется подключить к электронной системе наблюдения за движением твердых коммунальных отходов.

Российский экологический оператор (РЭО) начнет разработку проекта в 2021 году. При этом первые машины будут подключены к системе в течение этого года, рассказали представители публично-правовой компании РЭО, передает «Свойкировский.рф» со ссылкой на «Интерфакс».

Новая система направлена на сбор данных об отходах в совокупности и осуществление контроля за их перемещением на государственном уровне с помощью сведений о телеметрии датчиков ГЛОНАСС и показателей с весового контроля объектов. В публично-правовой компании РЭО объяснили, что бороться с нелегальными перевозками отходов поможет направление мусоровозов на штрафстоянку.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев ранее сообщил о планах по созданию в России более 40 объектов инфраструктуры по обращению с ТКО. В стране появятся 13 комплексных объектов по обработке и утилизации отходов, 31 сортировочный комплекс и два перерабатывающих предприятия.