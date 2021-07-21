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Российские мусоровозы подключат к системе наблюдения в 2022 году

  /   Обновлено: 21 июля 2021 12:42
Общество
Российские мусоровозы подключат к системе наблюдения в 2022 году
eco-tko.ru

Москва, 21 июля. Все мусоровозы в России в 2022 году планируется подключить к электронной системе наблюдения за движением твердых коммунальных отходов.

Российский экологический оператор (РЭО) начнет разработку проекта в 2021 году. При этом первые машины будут подключены к системе в течение этого года, рассказали представители публично-правовой компании РЭО, передает «Свойкировский.рф» со ссылкой на «Интерфакс».

Новая система направлена на сбор данных об отходах в совокупности и осуществление контроля за их перемещением на государственном уровне с помощью сведений о телеметрии датчиков ГЛОНАСС и показателей с весового контроля объектов. В публично-правовой компании РЭО объяснили, что бороться с нелегальными перевозками отходов поможет направление мусоровозов на штрафстоянку.

Глава ППК РЭО Денис Буцаев ранее сообщил о планах по созданию в России более 40 объектов инфраструктуры по обращению с ТКО. В стране появятся 13 комплексных объектов по обработке и утилизации отходов, 31 сортировочный комплекс и два перерабатывающих предприятия.

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россия отходы мусоровозы
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